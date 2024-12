Aus für russische Medien auf Telegram in der EU

Russland hat Vergeltungsmaßnahmen nach der Unterbrechung von Kanälen seiner Staatsmedien im Messengerdienst Telegram in vielen europäischen Ländern angekündigt. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums verurteilte die „ständige Kampagne der Repression gegen russische Medien in fast allen Ländern der Europäischen Union“ am Sonntag als „Zensur“.