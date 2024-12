Zwei Burschen (16 und 15) auf rasanter Spritztour

Eine Polizeistreife wollte am Sonntag gegen 2 Uhr im Stadtgebiet von Villach einen Wagen mittels Blaulicht anhalten. Dies ignorierte der Lenker und gab Gas. Mit mindestens 70 km/h und riskanter Fahrweise war er im Mühlenweg in der 30er-Zone unterwegs und flüchtete dann sogar mit über 135 km/h. Auf Höhe des Friedhofes in St. Martin brach ob der überhöhten Geschwindigkeit und riskanten Fahrweise das Heck des Autos aus; es geriet ins Schleudern und kollidierte beinahe mit einer Betonwand.