Putin entschuldigt sich für Flugzeugabsturz

Moskau erwähnte Drohnenangriff bereits Freitag

Bereits am Vortag hatte Russland den zeitlichen Zusammenhang mit einem Drohnenangriff der Ukraine bestätigt. „Die Situation an diesem Tag und während dieser Stunden im Bereich des Flughafens von Grosny war sehr kompliziert“, sagte der Chef der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija, Dmitri Jadrow, am Freitag. Das Flugzeug habe ihm zufolge aus Sicherheitsgründen nicht an seinem Zielort in Grosny landen können. Laut Jadrow waren wegen der Gefahr durch die Drohnen keine Starts und Landungen in Grosny erlaubt.