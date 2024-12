Zwei Autos standen in Tirol plötzlich in Flammen

Gleich zwei brennende Fahrzeuge hielten am Freitag in Tirol Feuerwehren auf Trab. In Natters stand der Pkw eines 56-Jährigen plötzlich in Brand, in St. Johann in Tirol mussten die Florianijünger den Wagen eines 26-Jährigen löschen. Warum die beiden Fahrzeuge Feuer fingen, ist noch unklar.