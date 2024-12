Riesenfreude bei ÖSV-Läuferin Victoria Olivier!

Neben Katharina Liensberger wird eine zweite Ländle-Fahrerin beim Heimweltcup am Semmering heute im Riesentorlauf am Start stehen – die Auerin Victoria Olivier, die bei der Abfahrt in Saalbach im vergangenen März ihr Weltcup-Debüt gefeiert hatte, darf auf die Piste am Zauberberg.