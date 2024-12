Älteste Oberösterreicherin (109) ist verstorben

„Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde, legte er den Arm um dich und sprach: „Komm heim.“ So steht es in der Pate von Friederike Stranzinger. Dass die bis dato älteste Oberösterreicherin am 26. Dezember kurz nach Mittag im Kreise ihrer Liebsten entschlafen war, steht ebenfalls darin.