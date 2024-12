Verhindern, dass uns die KI um die Ohren fliegt

Sie weiß scheinbar alles, sie kann scheinbar alles – und was sie noch nicht kann, lernt sie in Sekundengeschwindigkeit. Ihr Zuhause ist ein Datenspeicher. Ob der in einem Computer, einem Handy oder einem humanoiden Roboter ist, ist einerlei. Statt eines Herzschlages läuft sie auf Schaltkreisen und übertrifft dabei alles, was der Mensch bisher geschaffen hat. Sogar den Menschen selbst?