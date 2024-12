Fürchtet euch nicht! | Liebesbrief Gottes

Liebesbrief Gottes. „Die zentrale Botschaft des Weihnachtsfestes ist für mich, dass wir nicht allein sind! Gott wird Mensch in Jesus Christus, um uns ganz nah zu sein. Er versteht daher aus erster Hand, was Menschsein wirklich bedeutet: Die Höhen und Tiefen unseres Lebens geht er mit uns. Das zu wissen, ist mir immer ein großer Trost“ - so die Weihnachtsbotschaft von Soror Franziska Madl, Priorin der Dominikanerinnen Wien und stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Ordenskonferenz. Franz Brei, der auch als singender Pfarrer bekannte Stadtpfarrer von Jennersdorf im Burgenland erinnert daran, dass Weihnachten nur Weihnachten ist, „wenn wir mit offenem Herzen zum Kind in die Krippe nach Bethlehem blicken… das gibt Frieden.“ „Weihnachten ist das Fest, an dem Gott zu uns kommt, uns gewissermaßen nachgeht, wie der Hirte dem verlorenen Schaf“, sagt der Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Und erläutert: „So mögen auch wir nachdenken und nachspüren, was uns verloren gegangen ist – mir will scheinen, es ist vielfach Gott selbst. Darauf mögen wir uns besinnen, damit Frieden werde auf Erden.“ Dompfarrer Peter Allmaier, nebenbei auch Feuerwehrmann in Klagenfurt, sagt: „Weihnachten ist das Fest der Sehnsucht, der Wunsch, in einem Du geborgen zu sein. Denn eine fehlende Beziehung ist eine große Bürde in unserer Welt geworden.“