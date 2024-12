Landessicherheitszentrale: Leitstelle für Notfälle

Obwohl Calltaker Stefan Breithofer Jungpapa ist, ist er am 25. und 27. Dezember zum Dienst eingeteilt. „Das ist so vereinbart. Wir wechseln uns ab, damit ein jeder zumindest einmal zu Weihnachten frei haben und bei seiner Familie sein kann“, sagt Breithofer. Was in der LSZ zählt, sind die Kollegialität und der Zusammenhalt – spontaner Diensttausch bei Bedarf inbegriffen. Erfahrungsgemäß verläuft der Heilige Abend eher ruhig, fallen doch unter anderem viele Krankentransporte an diesem Tag weg. So darf es bis ins Neue Jahr weitergehen.