Immobilien: Preise im Ländle dürften weiter sinken

Bezirk Dornbirn die Ausnahme von der Regel

Abgesehen von diesem grundsätzlichen Befund, sind auch die Detailergebnisse des gerade neu erschienene Sparkassen-Immo-Guides interessant. So haben sich etwa 2024 die Preise in den politischen Bezirken des Landes sehr unterschiedlich entwickelt: Während der Gesamtkaufpreis in Dornbirn im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb, ging er in allen anderen Bezirken merklich zurück und liegt im Schnitt unter 400.000 Euro.