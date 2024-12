70 Prozent brüllen laut Umfrage ihre Geräte an

70 Prozent haben ihre technischen Geräte wie Computer, Smartphone oder Drucker demnach bei Problemen schon angeschrien – Männer mit 75 Prozent etwas häufiger als Frauen mit 65 Prozent. Und wie so oft, unterscheiden sich auch die Alterskohorten. Besonders hitzig reagieren die Jüngeren: 86 Prozent der 16- bis 29-Jährigen lassen ihrem Ärger über Smartphone, Laptop & Co. lautstark freien Lauf. Die Über-65-Jährigen reagieren hingegen ruhiger, unter ihnen brüllen nur 38 Prozent ihre Geräte an, so eine Umfrage des deutschen Branchenverbandes Bitkom.