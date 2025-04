Sturm Graz gegen Austria Wien – ab 17 Uhr LIVE

Die Wiener Austria greift nach der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Vier Tage nach dem 2:1-Heimsieg gegen Sturm Graz können die Wiener Violetten am Sonntag im Retourmatch in Graz mit einem neuerlichen Erfolg den Meister von der Tabellenspitze stoßen. Der SK Sturm will aber vor ausverkauftem Haus „sein wahres Gesicht“ zeigen, kündigte Trainer Jürgen Säumel an.