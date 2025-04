Liverpool gegen Tottenham ab 17.30 Uhr LIVE

An der Anfield Road ist alles angerichtet für Liverpools Titelparty. Bereits mit einem Punkt heute gegen Kevin Dansos Tottenham wären die „Reds“ zum 20. Mal englischer Champion und damit ex aequo mit Manchester United Rekordmeister im Mutterland des Fußballs. Die Möglichkeit des Scheiterns besteht nur in der Theorie – Liverpool hat bei zwölf Punkten Vorsprung und einem klar besseren Torverhältnis noch fünf Partien offen, Verfolger Arsenal nur vier.