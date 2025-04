Jäger entdeckte toten Lenker erst nach Stunden

Schreckliche Entdeckung machte ein Jäger in den frühen Morgenstunden des Sonntags: Weit abseits der B36 im Bezirk Waidhofen an der Thaya (NÖ) lag hinter einem Holzhaufen ein demoliertes Auto – der Lenker war bereits tot. Laut der Feuerwehr dürfte der Unfall bereits am Vorabend passiert sein. Leider überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und war von der Straße aus nicht zu sehen.