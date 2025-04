Mann hatte Pflegestufe 6, war aber pumperlg‘sund

„Therapie in der Türkei hat sehr gut gewirkt“

Ein Mann mit Pflegestufe 6 landete in Wien-Schwechat, wirkte aber pumperlg‘sund. „Die Therapie in der Türkei hat sehr gut gewirkt“, rechtfertigte er sich gegenüber den Beamten, die ihn am Flughafen in Empfang nahmen.