Nach 12 Jahren! Perterer stellte neuen Rekord auf

Die Langdistanz und Lisa Perterer – das passt! Denn die Villacher Triathletin landete bei ihrem zweiten Ironman erneut auf dem Podest. Nach Platz zwei bei ihrem Debüt im vergangenen November in Cozumel (Mex), landete Perterer am Sonntag in Texas auf Rang drei. „Mir tut echt alles weh. Während des Laufens hab ich mir gedacht, dass ich das nie mehr mache. Aber jetzt fühlt es sich richtig geil an“, lacht die 33-Jährige.