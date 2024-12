Räuberische Diebin bedrohte Bursch mit Klappmesser

„Ich habe Geräusche gehört, nachgeschaut und die Frau in der Garderobe entdeckt“, erinnert sich das jugendliche Opfer an den Einbruch im Oktober. Die 38-Jährige habe ihn mit einem Messer in der Hand bedroht und sei anschließend geflohen. Zuvor hatte sie sich mit einem gestohlenen Schlüssel Zutritt verschafft.