Lange Haftstrafe für jungen Drogenschmuggler

Angeklagt ist der bislang Unbescholtene, weil er zwischen 2020 und 2024 als Mitglied eines Vorarlberger Drogenrings am Verkauf von 37 Kilogramm Kokain und 28 Kilo Marihuana beteiligt gewesen sein soll. Laut der von den Ermittlern ausgewerteten Chatprotokolle der verwendeten Kryptohandys war der Angeklagte jedoch lediglich eine kleine Nummer innerhalb der Organisation. In eigens dafür präparierten Autos schmuggelte er die Drogen von der Schweiz nach Vorarlberg. Dort gab er diese an andere Dealer weiter oder verkaufte den Stoff selbst. Als Drogenbunker nutzte er die eigene Wohnung, in der er sowohl Kokain als auch Marihuana abpackte.