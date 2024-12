Ambulatorium schließt Versorgungslücke

Stärkung der regionalen Gesundheitsversorgung

Im Fall von Güssing sei das jetzt geglückt. „Wir schließen damit eine Lücke, die von niedergelassenen Ärzten nicht geschlossen werden kann“, so Doskozil. Als landeseigene Gesellschaft sehe man sich in Kooperation mit Partnern in der Verantwortung, den niedergelassenen Bereich mit allen Mitteln zu unterstützen, um die regionale Gesundheitsversorgung zu stärken, ergänzt Franz Öller, Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland. Die Pläne des Landes im Hinblick auf die Verbesserung der Gesundheitsversorgung sind aber weitreichender.