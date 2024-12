Riesen-Wirbel um Nacktfiguren im ORF-Kindergarten

„Was sind das für komische Bilder?“, fragte Tim (Name von der Redaktion geändert) seinen Papa eines Nachmittags, als er vom Kindergarten heimkam. Am darauffolgenden Tag zeigte der Bub seinem Vater das Plakat, das am Gang des ORF-Betriebskindergartens aushing. Darauf zu sehen: ein Mann mit Brüsten, daneben ein nackter Mann mit Kind, ebenfalls unter der Dusche (siehe Bild unten). Darauf geschrieben stand: „Körper, nackt und hüllenlos, Vulva, Penis, Brüste, Pos. Du bestimmst für Dich, jawoll! Körper sind toll!“