Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wallaby in Osttirol

Ausgebüxt: Ortschef kam Känguru „Jecki“ abhanden

Tirol
19.08.2025 16:00
Das Känguru (Symbolfoto) ist rund 60 Zentimeter groß.
Das Känguru (Symbolfoto) ist rund 60 Zentimeter groß.(Bild: EPA/DAN HIMBRECHTS)

Einem Osttiroler Ortschef kam sein exotisches Haustier abhanden. In den sozialen Medien bittet er um Hilfe bei der Suche. Seitens der Community gibt es erste Hinweise und einige Fragen. Auf natürliche Feinde dürfte es  nicht stoßen.

0 Kommentare

Von vermissten Tieren liest man in Tirol immer wieder – meistens handelt es sich um Hunde oder Katzen. In der Nacht auf Sonntag suchte jedoch ein wahrer Exot in der Osttiroler Gemeinde Gaimberg das Weite – und zwar ein Känguru! Heimlich, still und leise ist „Jecki“ ausgebüxt.

Zitat Icon

Ich bitte um eure Mithilfe!

BM Bernhard Webhofer

Dass das Verschwinden im Lienzer Talboden mittlerweile groß die Runde macht, hängt auch damit zusammen, dass es sich beim Besitzer um den Gaimberger Ortschef Bernhard Webhofer handelt. Er teilte das Verschwinden in den sozialen Medien mit – kombiniert mit dem Appell: „Ich bitte um eure Mithilfe!“

Hilfe, Verwunderung und Schmunzeln in sozialen Medien
Knapp 80-mal wurde sein Aufruf wenige Stunden später bereits geteilt. Viele trauten wohl ihren Augen kaum, als sie das lasen. Das rund 60 Zentimeter große Tier soll bereits gesichtet worden sein, zum Beispiel in der Nachbargemeinde Nußdorf-Debant, wie eine Userin schreibt. Andere fragen sich, ob es sich um die klassische Verwechslung zwischen „Austria“ und „Australia“ handelt, und wollen sich vergewissern, ob es tatsächlich ein Känguru sei.

Vorsicht vor Füchsen
Auf natürliche Feinde wird der Ausreißer wohl nicht stoßen: Dingos oder der Tasmanische Teufel sind in Osttirol wohl noch seltener. Jedoch sollte sich „Jecki“ (es ernährt sich von Blättern, Gräsern oder Kräutern) vor Füchsen oder Hauskatzen in Acht nehmen.

Zu einer Stellungnahme, wie das Känguru entwischen konnte oder warum es überhaupt in Gaimberg ist, war der Ortschef trotz mehrfacher Kontaktaufnahme der „Krone“ bis dato nicht bereit.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
201.390 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
166.990 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.522 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3084 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2004 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf