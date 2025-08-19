Ausgebüxt: Ortschef kam Känguru „Jecki“ abhanden

Einem Osttiroler Ortschef kam sein exotisches Haustier abhanden. In den sozialen Medien bittet er um Hilfe bei der Suche. Seitens der Community gibt es erste Hinweise und einige Fragen. Auf natürliche Feinde dürfte es nicht stoßen.
Von vermissten Tieren liest man in Tirol immer wieder – meistens handelt es sich um Hunde oder Katzen. In der Nacht auf Sonntag suchte jedoch ein wahrer Exot in der Osttiroler Gemeinde Gaimberg das Weite – und zwar ein Känguru! Heimlich, still und leise ist „Jecki“ ausgebüxt.
Ich bitte um eure Mithilfe!
BM Bernhard Webhofer
Dass das Verschwinden im Lienzer Talboden mittlerweile groß die Runde macht, hängt auch damit zusammen, dass es sich beim Besitzer um den Gaimberger Ortschef Bernhard Webhofer handelt. Er teilte das Verschwinden in den sozialen Medien mit – kombiniert mit dem Appell: „Ich bitte um eure Mithilfe!“
Hilfe, Verwunderung und Schmunzeln in sozialen Medien
Knapp 80-mal wurde sein Aufruf wenige Stunden später bereits geteilt. Viele trauten wohl ihren Augen kaum, als sie das lasen. Das rund 60 Zentimeter große Tier soll bereits gesichtet worden sein, zum Beispiel in der Nachbargemeinde Nußdorf-Debant, wie eine Userin schreibt. Andere fragen sich, ob es sich um die klassische Verwechslung zwischen „Austria“ und „Australia“ handelt, und wollen sich vergewissern, ob es tatsächlich ein Känguru sei.
Vorsicht vor Füchsen
Auf natürliche Feinde wird der Ausreißer wohl nicht stoßen: Dingos oder der Tasmanische Teufel sind in Osttirol wohl noch seltener. Jedoch sollte sich „Jecki“ (es ernährt sich von Blättern, Gräsern oder Kräutern) vor Füchsen oder Hauskatzen in Acht nehmen.
Zu einer Stellungnahme, wie das Känguru entwischen konnte oder warum es überhaupt in Gaimberg ist, war der Ortschef trotz mehrfacher Kontaktaufnahme der „Krone“ bis dato nicht bereit.
