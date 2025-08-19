Ausgebüxt: Ortschef kam Känguru „Jecki“ abhanden

Hilfe, Verwunderung und Schmunzeln in sozialen Medien

Knapp 80-mal wurde sein Aufruf wenige Stunden später bereits geteilt. Viele trauten wohl ihren Augen kaum, als sie das lasen. Das rund 60 Zentimeter große Tier soll bereits gesichtet worden sein, zum Beispiel in der Nachbargemeinde Nußdorf-Debant, wie eine Userin schreibt. Andere fragen sich, ob es sich um die klassische Verwechslung zwischen „Austria“ und „Australia“ handelt, und wollen sich vergewissern, ob es tatsächlich ein Känguru sei.