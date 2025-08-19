Vorteilswelt
Wird Pentz-Kollege

Doch nicht Werder! Gregoritsch zieht’s zu Bröndby

Fußball International
19.08.2025 15:39
Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: GEPA)

Aus und vorbei: Michael Gregoritsch verlässt nach zahlreichen Karriere-Stationen in Österreich und Deutschland den deutschen Sprachraum – und heuert offenbar bei Brøndby IF an! Dem zuletzt beim SC Freiburg in Deutschlands Bundesliga aufs Abstellgleis geratenen ÖFB-Teamspieler soll in Dänemark der Status als Nummer-1-Stürmer versprochen worden sein, um ihm den Wechsel schmackhaft zu machen …

0 Kommentare

Das zumindest will der „Kicker“ in Erfahrung gebracht haben, der zuletzt auch vom Interesse des Österreicher-Klubs SV Werder an Gregoritsch berichtet hatte. Doch während „Gregerl“ bei den Bremern nur einer von mehreren Kandidaten gewesen sei und man ihm auch keinen Vertrauensvorschuss in Sachen Einsatzzeiten geben wollte, dürfte es dahingehend bei Brøndby IF anders aussehen …

Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: GEPA)

Trifft bei Brøndby auf ÖFB-Kollegen Pentz
Gerade im Zusammenhang mit der laufenden Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Nordamerika und der Hoffnung von Gregoritsch, dafür von Teamchef Ralf Rangnick berücksichtigt zu werden, wohl kein unbedeutender Aspekt. Für den aktuellen Zweiten von Dänemarks Superliga spricht außerdem, dass er in dem Vorort Kopenhagens auf seinen ÖFB-Teamkollegen Patrick Pentz trifft, der dort seit August 2023 die Nummer 1 im Kasten ist.

Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Brøndby-Debüt bereits am Donnerstag?
Nach „Kicker“-Informationen soll Gregoritsch bereits auf dem Sprung nach Dänemark sein, um dort bereits heute oder am Mittwoch einen Medizincheck zu absolvieren. Wenn alles glattläuft, könnte der 31 Jahre alte Steirer bereits am Donnerstag für Brøndby IF im Conference-League-Playoff gegen Racing Strasbourg auflaufen …

Stand jetzt blickt Gregoritsch auf 21 Treffer in 66 Spielen für das ÖFB-Team und 59 Tore in 270 Partien in Deutschlands Bundesliga zurück – für den Hamburger SV, den FC Augsburg, Schalke 04 und den SC Freiburg. Bei 44 Auftritten in Österreichs Bundesliga war er zudem für den Kapfenberger SV vier Mal als Torschütze in Erscheinung getreten …

Porträt von krone Sport
krone Sport
