Doch nicht Werder! Gregoritsch zieht’s zu Bröndby

Trifft bei Brøndby auf ÖFB-Kollegen Pentz

Gerade im Zusammenhang mit der laufenden Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Nordamerika und der Hoffnung von Gregoritsch, dafür von Teamchef Ralf Rangnick berücksichtigt zu werden, wohl kein unbedeutender Aspekt. Für den aktuellen Zweiten von Dänemarks Superliga spricht außerdem, dass er in dem Vorort Kopenhagens auf seinen ÖFB-Teamkollegen Patrick Pentz trifft, der dort seit August 2023 die Nummer 1 im Kasten ist.