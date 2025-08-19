Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefahren durch Bergbau

In Schweden muss ganze Stadt umziehen

Ausland
19.08.2025 15:29

In Nordschweden muss wegen Gefahren durch den Bergbau eine ganze Stadt umziehen – und mit ihr eine historische Holzkirche. 

0 Kommentare

Das 672 Tonnen schwere Gotteshaus rollt auf einem speziell konstruierten Wagen durch Kiruna. Tausende Schaulustige sahen dem Spektakel am Morgen zu, wie die Nachrichtenagentur TT berichtete.

Schon vor Jahren hat die Stadt damit begonnen, den Ortskern einige Kilometer Richtung Osten umzusiedeln. Grund ist, dass es dort die größte unterirdische Eisenerzgrube der Welt gibt und sich mit den Jahren das Risiko für Erdrutsche und die Einsturzgefahr von Gebäuden erhöht hat.

Die 1912 im nationalromantischen Stil gebaute Kirche wurde laut dem Sender SVT mit etwa 500 ...
Die 1912 im nationalromantischen Stil gebaute Kirche wurde laut dem Sender SVT mit etwa 500 Metern pro Stunde transportiert.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Kirche rollt mit 500 Metern pro Stunde davon
Die 1912 im nationalromantischen Stil gebaute Kirche wurde laut dem Sender SVT mit etwa 500 Metern pro Stunde transportiert. Ihr Umzug soll zwei Tage dauern. Erwartet wird auch König Carl XVI. Gustaf. Am Abend soll zudem die Band KAJ in Kiruna auftreten, die beim diesjährigen Eurovision Song Contest für Schweden angetreten ist.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine