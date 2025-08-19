Extremschwimmer Gilson durchquert den Bodensee

Um Rekorde geht es dem Familienvater allerdings weniger. Er schwimmt vielmehr für seinen inzwischen neunjährigen Sohn und alle Familien, die ein ähnliches Schicksal teilen. „Als Jack ein Kleinkind war, traten plötzlich Kommunikationsprobleme, Ess- und Zwangsstörungen auf“, erzählt der Vater. Die Ärzte konnten nicht helfen, nur durch Zufall stieß seine Frau auf die seltene Autoimmunerkrankung „PANDAS“ und sorgte dafür, dass die Odyssee in Arztpraxen und Spitäler ein Ende nahm. Mit der Challenge „Legend of the Lakes“, bei dem er zehn Seen in der Schweiz, Italien und Österreich durchqueren will, möchte der 40-Jährige auf die Krankheit aufmerksam machen.