Für den guten Zweck

Extremschwimmer Gilson durchquert den Bodensee

Vorarlberg
19.08.2025 15:25
Während der Querung darf das Begleitboot nicht berührt werden. Essen und Getränke werden mit Hilfe einer Stange gereicht.
Während der Querung darf das Begleitboot nicht berührt werden. Essen und Getränke werden mit Hilfe einer Stange gereicht.(Bild: Bodenseequerung)

In 20 Stunden und 40 Minuten meisterte Neil Gilson die rund 64 Kilometer lange Strecke zwischen Bregenz und Bodman. Sein Ziel, unter 20 Stunden zu bleiben, verfehlte der Brite knapp. Im Vordergrund stand für den 40-Jährigen aber ohnehin etwas anderes als ein Rekord.  

Nach dem gebürtigen Vorarlberger und Wahl-Oberösterreicher Bernhard Hengl, der im Juli als erster Österreicher die Bodensee-Längsquerung geschafft hat, hat nun auch Neil Gilson die rund 64 Kilometer lange Strecke zwischen Bregenz und Bodman gemeistert. Am Montag um Punkt 13 Uhr fiel für den Briten der Startschuss im Bregenzer Sporthafen. Nach 20 Stunden und 40 Minuten Stunden erreichte Neil Gilson das Ziel in Bodman.

Am Ende der Durchquerung hatte der Brite mit Gegenwind zu kämpfen.
Am Ende der Durchquerung hatte der Brite mit Gegenwind zu kämpfen.(Bild: Bodenseequerung)
An Bord des Begleitboots wurde mitgezittert und gefeiert.
An Bord des Begleitboots wurde mitgezittert und gefeiert.(Bild: Bodenseequerung)
Rund 64 Kilometer sind zwischen Bregenz und Bodman zu bewältigen.
Rund 64 Kilometer sind zwischen Bregenz und Bodman zu bewältigen.(Bild: Bodenseequerung)
Der Brite wurde bestens versorgt.
Der Brite wurde bestens versorgt.(Bild: Bodenseequerung)

Der Ultraschwimmer ist der siebte Starter, dem die Längsdurchquerung gelungen ist. Neil Gilson, der im Gegensatz zu den anderen Finishern nicht von Bodman nach Bregenz geschwommen ist, durchquerte den See gleich schnell wie Christof Wandratsch, der im Juli 2013 exakt 20 Stunden und 41 Minuten benötigt hatte. Sein erklärtes Ziel, unter 20 Stunden zu bleiben, verfehlte der 40-Jährige damit allerdings knapp.

Ähnlich wie die US-Amerikanerin Jennifer Dutton, die als bisher einzige Frau das Ziel in Bregenz erreicht hat, hatte der Brite mit den speziellen Bedingungen am Bodensee (teils starke Gegenströmungen und Wind) zu kämpfen. „Es war wesentlich härter als am Genfersee“, meinte der sichtlich erschöpfte, aber glückliche Finisher.

Den Genfersee hatte Neil Gilson bereits im Vorjahr im Rahmen seiner „Legend of the Lakes“-Challenge durchschwommen. Die 72 Kilometer lange Strecke legte er in beeindruckenden 22 Stunden und neun Minuten zurück – ein neuer Rekord!

PANDAS

Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections ist eine seltene Erkrankung bei Kindern. Es handelt sich um eine Untergruppe des PANS-Syndroms (Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome), bei der eine Streptokokkeninfektion eine plötzliche Verschlimmerung von Zwangsstörungen und/oder Tic-Störungen auslöst. 

Um Rekorde geht es dem Familienvater allerdings weniger. Er schwimmt vielmehr für seinen inzwischen neunjährigen Sohn und alle Familien, die ein ähnliches Schicksal teilen. „Als Jack ein Kleinkind war, traten plötzlich Kommunikationsprobleme, Ess- und Zwangsstörungen auf“, erzählt der Vater. Die Ärzte konnten nicht helfen, nur durch Zufall stieß seine Frau auf die seltene Autoimmunerkrankung „PANDAS“ und sorgte dafür, dass die Odyssee in Arztpraxen und Spitäler ein Ende nahm. Mit der Challenge „Legend of the Lakes“, bei dem er zehn Seen in der Schweiz, Italien und Österreich durchqueren will, möchte der 40-Jährige auf die Krankheit aufmerksam machen.   

