„Ich muss darauf hoffen, dass sich jemand wehtut“

Schwarz-Comeback kostet „Hirschi“ Startplatz

Was war passiert? Nachdem sich Marco Schwarz für den Slalom in Val d’Isère fit gemeldet hatte, fiel Hirschbühl, der erst in Levi im November sein Comeback nach kompliziertem Sprunggelenksbruch und Knorpelschaden gab, aus dem achtköpfigen ÖSV-Aufgebot. „Irgendwo verständlich“, sagt der Lauteracher. „Wir haben sieben Läufer in den Top-30 und anders als ich, hat Joshua Sturm in den ersten beiden Slaloms gepunktet.“ In Levi hatte sich „Hirschi“ als 22. zwar fürs Finale qualifiziert, wurde aber wegen eines Einfädlers aus der Wertung genommen. „Vor Gurgl bin ich nicht ins Fahren gekommen und habe es auch am Renntag nicht hingebracht.“