Ließe sich Erwerbsarbeit gerechter verteilen?

Mit dem Begriff „Lifestyle-Teilzeit“ hat Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer jüngst Füllmaterial für das politische Sommerloch geliefert. Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer stimmten freudvoll in den Chor derjenigen ein, welche die Teilzeitarbeit verteufeln. Während sie über zu wenige „Arbeitswillige“ klagen und teils sogar höhere Abgaben für Teilzeitkräfte fordern, steigen Arbeitslosigkeit und Teilzeitquote, vor allem bei Frauen. Vorarlberg ist diesbezüglich bundesweiter Spitzenreiter: Im Ländle arbeiten über die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen in Teilzeit. Es stellt sich dabei eine grundlegende Frage: Wer arbeitet warum wie viel – und was muss getan werden, um die Arbeit gerechter zu verteilen?