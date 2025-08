Motor streikte: Boot musste abgeschleppt werden

Blöderweise zog just zu dieser Zeit auch noch eine steife Brise von Süden auf, somit konnte der Hobbykapitän auch nicht unter Segel zum Fußacher Hafen fahren. Blieb als nur noch das Absetzen eines Notrufes. Am Ende ging die Sache glimpflich aus: Das Segelboot wurde vom Feuerwehrboot „Föhn“ zurück in die Hartmannwerft geschleppt. Dort steht nun eine weitere Reparatur an.