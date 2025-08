Lustenau setzte gleich zu Beginn ein Statement

Das war Balsam für die Seele der Austria-Fans. Der 4:0-Auftaktsieg in Liefering war jedoch nicht nur vom Ergebnis her beeindruckend. Die Art und Weise, wie die Mannschaft von der ersten Minute auftrat, heizt die Euphorie in Lustenau weiter an. Für das erste Heimspiel im neuen Stadion werden auf jeden Fall über 3000 Zuschauer erwartet. Vielleicht sogar noch etwas mehr. Was ist bei der Austria so anders, als vor einem Jahr? Pius Grabher sprach schon in der Vorbereitung davon, dass ein ganz anderer Spirit im Team herrscht. „Wir haben mehr Identität und einen klaren Fokus“, so der Kapitän.