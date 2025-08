„Wir sind beide immer noch vierzehn Jahre alt“

Aber die leisen Töne sind gerade das Charmante an dieser Schau. Da kommt nichts mit dem Vorschlaghammer daher. Man muss die Assoziationsketten, das Doppelsinnige selbst entdecken.

Ender: Entstanden ist die Idee durch das Aufkommen der sogenannten NFT-Kunst (Anm.: NFT steht für Non-Fungible-Token). Das sind digitale Kunstwerke mit einem Echtheitszertifikat und daher nicht austauschbar. Mich hat das unglaublich fasziniert. Also belegte ich einen Kurs in Zürich und habe begonnen, JavaScript zu lernen, eine Skriptsprache für Webbrowser. Und so wurden aus Buchstaben grafische Objekte. Vereinfacht gesprochen: Aus dem Buchstaben D wurde ein Kreis. Aus diesem Konzept heraus haben wir dann die „Spheres“ entwickelt, was ja im Englischen „Kugel“ heißt. Nun gibt es „Spheres“ wie Donald Trump oder Elon Musk, um nur zwei Beispiele zu nennen, neben denen kleinere Sphären keinen Platz mehr finden. Johannes, der ein exzellenter Zeichner ist, hat das dann in unzähligen Skizzen umgesetzt.

Bayer: Der Grundgedanke besteht darin, dass unsere Kunst darauf aufmerksam machen will, dass die unterschiedlichsten Sphären wieder miteinander verschmelzen sollen und nicht eine in sich abgeschlossene, immer weniger durchlässige Existenz führen.

Ender: Darum sind wir beide auch so große Open-Source-Fans, weil diese Software für alle frei zugänglich ist. Auf der ganzen Welt wird Wissen völlig abseits von monetären Zwängen geteilt. Mich fragte ein Ausstellungsbesucher, ob man unsere KI-generierten Clips käuflich erwerben könne. Natürlich nicht! Die sind auf unserem Instagram-Kanal für jeden frei zugänglich.