Vorarlberger Logistiker expandiert in Asien

Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss erweitert seine Präsenz in Asien. Mit 1. August habe man eine Landesgesellschaft auf den Philippinen gegründet, kürzlich wurde eine eigene Landesorganisation in Thailand eröffnet, teilte das Unternehmen am Montag mit. Man reagiere damit auf die wachsende wirtschaftliche Bedeutung der Region. „Die Philippinen bieten wirtschaftlich großes Potenzial. Mit der neuen Landesgesellschaft schaffen wir für unsere Kunden zusätzliche Transportverbindungen in einen wachstumsstarken Markt und stärken gleichzeitig unser Netzwerk in Asien“, erklärte Michael Zankel, Regionalleiter Ostasien/Ozeanien bei Gebrüder Weiss.