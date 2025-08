Lenker ohne Schein versteckte sich vor Polizei

Am Wochenende haben Exekutive und Zoll im Bezirk Dornbirn verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt, diese galten vor allem Drogen- und Alkolenkern. Ein Autofahrer entzog sich in Hohenems am Donnerstagmittag allerdings der Überprüfung. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, wegen der Verkehrslage geriet sein Fahrzeug aber kurzzeitig außer Sicht. Aufmerksame Passanten hatten den Pkw jedoch bemerkt und teilten den Beamten die Fluchtrichtung mit: Der Mann war in die Tiefgarage eines Einkaufszentrums gefahren und hatte seinen Wagen dort abgestellt. Er selbst wurde dank der Beschreibung seiner Kleidung durch die Zeugen kurz darauf in einem der Geschäfte entdeckt. Dem Mann war schon vor Längerem der Führerschein abgenommen worden.