„Ich habe gespürt, dass es noch nicht vorbei ist“

Fünf, bis zu achten Stunden lange, Operationen musste Christian Hirschbühl in den vergangenen drei Jahren über sich ergehen lassen. Nicht nur einmal war der 34-jährige Slalomspezialist dem Karriereende näher als der Rückkehr. Der „Krone“ verriet er, wie es um seine Form vor dem Comeback in Levi steht und was seine Saisonziele sind.