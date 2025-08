„Wir müssen den Gegnern unser Spiel aufzwingen“

Bereits vor der Pause waren die Salzburger durch Ebner (15.) und Lanthaler (43.) 2:0 in Führung gegangen und erhöhten trotz Unterzahl – Kadrija musste in der 56. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche – durch Zikic auf 3:0 (75.). „Wir haben zwei, drei Hundertprozentige nicht gemacht und gefühlt im Gegenstoß die Tore bekommen“, sagt Morscher, der zuletzt mit seinen Kollegen im ÖFB-Cup mit dem Sieg über Bundesligist GAK für eine Sensation gesorgt hatte. „Das Problem ist: Wir passen uns an unsere Gegner an. Bei starken Gegnern spielen wir starken, bei schwächeren schlechter. Wir müssen lernen, unser Spiel durchzuziehen, es dem Gegner aufzuzwingen.“