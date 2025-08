Sarah Hinteregger fiebert ihrem Heimspiel entgegen

Grippig in die Turnierwoche

Mehr Sorgen bereitet Hinteregger da schon ihre Gesundheit. „Als wir voriges Wochenende beim Turnier in Tulln Neunte geworden sind, habe ich mit Fieber gespielt“, verrät die Studentin, die mit ihrer Familie, wie schon in den letzten Jahren, unzählige Spielerinnen beherbergt. „Langsam wird es aber besser und ich hoffe, dass ich bis zum Turnierstart fit bin.“