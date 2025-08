Ballspielen verboten!

Einiges jährt sich in diesem Jahr zum siebzigsten Mal. So feiern etwa Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge oder Nina Hagen ihr 70. Wiegenfest. Heintje, Friedrich Merz und Rainhard Fendrich übrigens auch. In das Jahr 1955 fällt, was Österreich betrifft, auch die Unterzeichnung des Staatsvertrags sowie die Verabschiedung des Neutralitätsgesetzes. Und nicht zu vergessen: 1955 erhielt Wien die ersten sechs Funkstreifenwagen mit den Rufnamen Anton bis Fritz, deren erster dramatischer Einsatz wegen einer angekokelten nicht näher bezeichneten Wurst erfolgte. Im Reigen so bedeutender Ereignisse darf selbstverständlich der Deutsche Fußballbund nicht fehlen und man wird man in der Historie auch rasch fündig.