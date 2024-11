Hirschbühl: „Möchte nicht um Platz 30 mitfahren!“

Den 16. Jänner 2022 wird Christian Hirschbühl in schlechter Erinnerung behalten. Im Lauberhorn-Slalom von Wengen produzierte der damals 31-Jährige einen wild aussehenden Sturz, noch am selben Tag war die Diagnose Knöchelbruch Gewissheit. 1036 Tage sind seither vergangen, am Sonntag steht der Vorarlberger in Levi bei seinem Comeback-Rennen wieder im Starthaus. Für Hirschbühl ist eines klar: Nur dabei sein, will er nicht.