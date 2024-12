EU unterzeichnet Vertrag für Satelliten-Programm

Auftrag an das Konsortium Spacerise

Der Auftrag für die kommenden zwölf Jahre geht an das Konsortium Spacerise, in dem die Hersteller SES aus Luxemburg, Eutelsat aus Frankreich und Hispasat aus Spanien zusammengeschlossen sind. Zu den Zulieferern der Gruppe gehören unter anderen der Flugzeugbauer Airbus sowie die Netzanbieter Telekom und Orange. Kontrollzentren sollen in Luxemburg, im südfranzösischen Toulouse und in der italienischen Stadt Fucino entstehen.