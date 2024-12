Freundin mit Nacktfotos erpresst: ein Jahr Haft!

Freispruch von Schlägerei vor Lokal

Freigesprochen wurde der Mann von dem Vorwurf der Körperverletzung. Er war am 24. März dabei, als Freunde von ihm in Hernals vor einem Lokal Streit mit zwei Männern hatten. Er soll einem von ihnen mit der Faust eine blutige Nase verpasst haben. Er gab zu, dabei gewesen zu sein, aber nur einmal mit dem Fuß einen Tritt zur Abwehr gesetzt zu haben. Da das Opfer den 20-Jährigen nicht mehr eindeutig erkannte – er hatte an dem Abend „sechs bis sieben Bier getrunken“, die Polizei sprach von einer „überdurchschnittlichen Alkoholisierung“ -, wurde der Angeklagte in dem Fall freigesprochen.