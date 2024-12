Papst betet für ukrainisches und russisches Volk

Anders als sonst betete er beim Mittagsgebet in der Kathedrale von Ajaccio nicht nur für das ukrainische, sondern auch für das russische Volk. Egal, ob beide Völker nun „Brüder oder Cousins sind“, fügte er in Anspielung auf eine frühere Kontroverse in der Ukraine hinzu, „sie sollen in Frieden miteinander leben“. Außerdem nannte der Papst eigens „Palästina, Israel, Libanon, Syrien, das gequälte Myanmar“. „Krieg ist immer eine Niederlage“, warnte er.