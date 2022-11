Papst: Putins Angriffskrieg wie Stalins Völkermord

Papst Franziskus hat am Mittwoch Rus­s­lands Krieg in der Ukraine mit dem ​„schreck­lichen Völk­er­mord“ der 1930er-Jahre, als der sow­jetis­che Führer Josef Stal­in das Land mit ein­er Hunger­snot überzog, verglichen. „Heute leiden die Ukrain­er unter dem ​Mar­tyri­um der Aggres­sion“, so das Oberhaupt der katholischen Kirche.