Dauern Predigten zu lange? Klare Meinung vom Papst

Neuer Friedens-Appell

Die Audienz am Mittwoch war die erste mit einer Zusammenfassung auf Chinesisch und einem Gruß des Papstes an die Gläubigen dieser Sprache. Danach richtete Franziskus einen neuen Appell für den Frieden: „Bitte, lasst uns weiterhin für den Frieden beten! Krieg ist eine menschliche Niederlage. Krieg löst keine Probleme, Krieg ist böse, Krieg zerstört. Lasst uns für die Länder beten, die sich im Krieg befinden. Vergessen wir nicht die gequälte Ukraine, vergessen wir nicht Palästina, Israel, Myanmar... So viele tote Kinder! So viele unschuldige Tote! Beten wir für den Herrn, dass er uns den Frieden bringt. Lasst uns immer für den Frieden beten“, so der Papst.