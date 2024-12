Kehren Sie nun nach Syrien zurück, Herr Alibrahim?

Er steht am offenen Fenster seiner 50-Quadratmeter-Wohnung in der Linzer Altstadt und winkt schon von Weitem. Wir sind alte Bekannte, Aboud Alibrahim und ich. Der syrische Flüchtling hat nach seiner Ankunft in Österreich für zehn Monate bei uns gelebt. Oben im dritten Stock strömt mir der Duft von starkem, schwarzem Tee entgegen, den wir später, wie es in seiner Heimat üblich ist, auf dem Teppich sitzend, mit viel Zucker trinken.