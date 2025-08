Exklusiv: Nachtschwärmen auf Milchstraße gewinnen

Eine sternenklare Nacht, fernab von Stadtlichtern, das leise Rauschen der Blätter – und darüber, wie ein leuchtendes Band, die gewaltige Milchstraße. Das können 50 „Krone-Leser“ am Samstag, 23. August, ab 20 Uhr wieder genießen. Das unvergessliche Himmelserlebnis beginnt zunächst mit einer Reise durch Raum und Zeit, bei der die Gäste noch im Vortragssaal beeindruckende Bilder und Infos über das Universum bekommen. Dabei wird auch erkunden, wie das Weltall rund um die Erde aussieht. Sobald es dann endgültig dunkel ist, kann dann das Band der Milchstraße am Nachthimmel in seiner vollen Pracht bewundert werden.