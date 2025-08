Chartstürmer Julian Le Play ist wieder verliebt

Eigentlich sollte es ein Jungs-Wochenende mit zwei Freunden, Ö3-Mann Philipp Hansa und Moderator Kevin Piticev – werden, doch am Ende artete es in Arbeit aus. Wobei: Kann man es wirklich noch als Arbeit bezeichnen, wenn man etwas so sehr liebt, wie Julian Le Play das Musikmachen? Eine rhetorische Frage, die ausgerechnet im sizilianischen Palermo beantwortet wurde. Dorthin verschlug es das Männer-Trio nämlich und es wurde gemacht, was man an einem Wochenende unter Freunden eben macht: Essen, Trinken, dem FC Palermo beim Siegen zusehen, Unfug treiben und, in Le Plays Fall, von einer Straßenband inspiriert ein Lied schreiben.