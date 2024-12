Felsblock hoch über der Wachau wurde abgesprengt

Rund 20 Kilo Sprengstoff deponierten Experten gestern Vormittag in der Abbruchstelle des Feststurzes, der am 3. Juni bei Aggsbach-Dorf im Bezirk Melk niedergegangen war und die B 33 verschüttet hatte. Die wichtige Straßenverbindung in der Wachau ist seither gesperrt.