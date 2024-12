Geplanter Wasserspielplatz kommt nun doch nicht

Beispiele, wie so ein Wasserspielparadies in Linz aussehen könnte, gab es schon damals viele, etwa in Darmstadt oder Bordeaux. Vor allem in Frankreichs Weinmetropole ist der „Miroir d’eau“, wie das mit 3450 Quadratmetern größte Reflexionsbecken der Welt heißt, längst der meistfotografierte Hotspot.