Deshalb stand Stall der Justizanstalt in Brand

Am Dienstag brach in der Außenstelle der Justizanstalt Klagenfurt ein Großbrand aus. Wie berichtet fing das Obergeschoß eines Stallgebäudes aus bisher unbekannter Ursache Feuer. Der Brand wurde von einem Insassen, der zu diesem Zeitpunkt in der angrenzenden Werkstätte arbeitete, entdeckt. Tiere konnten befreit werden und verletzt wurde zum Glück auch niemand.