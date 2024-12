Großbrand bei Kärntner Justizanstalt Rottenstein

Bis zu 50 Gefangene können in der Justizanstalt (JA) Rottenstein untergebracht werden – es handelt sich um eine Außenstelle der JA Klagenfurt, wo Häftlinge einen gelockerten Vollzug verbüßen und landwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben. Am Dienstag ist dort am Areal in St. Georgen am Längsee ein Brand ausgebrochen, der von einem Insassen bemerkt und gemeldet wurde. Zu brennen begonnen hatte der Stall, in dem sich 50 Stück Vieh befanden.