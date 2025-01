„Menschen sehnen sich nach dem echten Leben“

Sie leben in Wien und sind mit Ihren Büchern auch in Deutschland auf der Bestsellerliste gelandet. Könnte es an Ihrer Ehrlichkeit liegen? Und daran, dass wir schon genug haben von dieser perfekten Welt, in der kaum mehr Echtes Platz hat?

Ich glaube, die Menschen sehnen sich wieder nach echten Inhalten, sozusagen einer Darstellung des echten Lebens. Ich versuche in meinen Büchern einerseits mit Leichtigkeit und Humor über das echte Leben zu erzählen, andererseits aber auch gleichzeitig mit Themen in die Tiefe zu gehen, die so viele von uns beschäftigen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Bücher so viele Leser berühren und etwas in ihnen bewegen. Genau dafür schreibe ich.