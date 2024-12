Crash nach Infarkt genau vor Böhler-Spital

Die Ärzte reagierten blitzschnell, als sie am Mittwoch bei ihrer Arbeit in der Ambulanz des Böhler-Spitals in Wien von einem Knall aufgeschreckt wurden: Eine Frau, die vor dem Spital einen Herzinfarkt am Steuer erlitten hatte, wurde sofort versorgt – obwohl die Ärzte dafür gegen Regeln verstoßen mussten.